СКУ закликає світ ще активніше тиснути на Україну

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав міжнародне співтовариство відстоювати демократичні цінності у відносинах з владними структурами України.

Як повідомили УНІАН у Світовому конґресі українців, про це йдеться у листі організації до 17 високопосадовців міжнародних інституцій, надісланого 14 жовтня 2011 р., у зв’язку з винесенням вироку і засудження 11 жовтня Печерським районним судом Києва лідера опозиційної партії «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

У листі візначається, що більшість спостерігачів, міжнародних лідерів і правозахисників висловили стурбованість з приводу політичної вмотивованості судового процесу у справі Ю.ТИМОШЕНКО, який не відповідав міжнародним стандартам справедливості, прозорості та незалежності. «Ведучи судовий процес над попереднім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО за прийняття політичних рішень, владні структури України покладались на застаріле законодавство радянського типу», - нагадали в СКУ.

Світовий конґрес українців закликав міжнародне співтовариство активізувати тиск на українську владу для звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з в`язниці на період розгляду апеляційним судом скарги на вирок Печерського райсуду Києва.

Також організація просить світову спільноту чітко заявити, що владні структури України не мають права зневажати основні європейські демократичні цінності, зважаючи на роль України у виконанні таких зобов’язань як головування в Комітеті міністрів Ради Європи до листопада 2011 р. та в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2013 р., а також прийом у наступному році матчів чемпіонату Європи з футболу.

Крім того, СКУ закликає міжнародні інституції направити до Києва своїх спостерігачів для ведення моніторингу апеляційного процесу у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Копії цього листа СКУ надіслав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі. Ю.ТИМОШЕНКО визнано винною за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади і службових повноважень) із позбавленням права обіймати певні державні посади на три роки. Суд також зобов`язав Ю.ТИМОШЕНКО відшкодувати НАК «Нафтогаз України» 1 млрд. 516 млн. грн.