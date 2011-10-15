Тягнибок: Януковича теж треба посадити

Лідер Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ також має бути притягнутий до відповідальності за підписання "харківських" угод, якщо екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО засудили за укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Про це О.ТЯГНИБОК сказав в ефірі Шустер Live в п`ятницю.

«Якщо сьогодні карають ТИМОШЕНКО, то мають карати і ЯНУКОВИЧА, і людей, які його оточують», - заявив він.

О.ТЯГНИБОК наголосив, що у 2009 році критикував Ю.ТИМОШЕНКО за газові угоди з Росією.

"Проте мені це не важливо сьогодні, бо я знаю, що ЯНУКОВИЧ, підписавши «харківські угоди», зробив не менший злочин, а може ще й більший», - додав лідер "Свободи".

Водночас, він вважає небезпечною декриміналізію статті ст. 365 Кримінального кодексу України («перевищення службових повноважень», за якою Ю.ТИМОШЕНКО визнано винною).

«Під виглядом можливого звільнення ТИМОШЕНКО вони ж підтягнуть все решта. Зможуть робити злочини, красти, а їх не можна буде притягувати до відповідальності. За проектом закону про декриміналізацію економічної діяльності, виявляється, контрабанда – не злочин. Везеш контрабанди на 10 млн., визнали винним, 5 млн. заплатив в бюджет, а 5 – поклав в кишеню», - наголосив О.ТЯГНИБОК.