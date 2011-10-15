Участники Маршу слави УПА спалили прапор Партії регіонів (фото)

Народний депутат України Валерій Коновалюк назвав провокацією дії учасників маршу УПА в Києві, коли був спалений прапор Партії регіонів.

«На мій погляд, це чиста провокація, метою якої - розпалити протистояння всередині українського суспільства тими силами, які останні 20 років сіяли ненависть і ксенофобію», - заявив В. Коновалюк. За його словами, ці сили «довели свою повну нездатність ефективно працювати в інтересах країни».

«Це непатріотичні дії, які, перш за все, послаблюють країну і створюють перешкоди для проведення реформ», - додав він.

«Вони на дешевому популізмі націоналістичному намагаються заручитися підтримкою виборців. Це, перш за все, призведе до переосмислення своєї політичної позиції тими громадянами, які сьогодні в західних областях Україні підтримують «Свободу» та інші націоналістичні партії», - переконаний депутат.

«Я переконаний, що всі ці дії не знаходять ніякої підтримки громадян, і в першу чергу показують, наскільки небезпечними є прояви правонаціоналістичних сил, які підривають всі підвалини стабільності та розвитку України як європейської держави», - передає заяву прес-служба Партії регіонів.

Фото УНІАН