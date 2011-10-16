Москаль підозрює, що міліція торгує зброєю

Сьогоднішня міліція перетворюється на головного торговця зброєю в Україні. Так народний депутат Геннадій Москаль прокоментував факт зникнення бойової зброї з Львівського університету внутрішніх справ, цитує прес-службу «Народної самооборони» Дзеркало тижня.

За інформацією Г. Москаля зброя зникла протягом останнього тижня. «Вже точно відомо про відсутність 120 (ста двадцяти) пістолетів Макарова, двох автоматів Калашникова і одного кулемета», — зазначив депутат. При цьому не вистачає й іншої зброї, кількість і марка якої уточнюється.

«На місце виїхав заступник міністра внутрішніх справ Д. Ворона. А МВС, як завжди, намагається приховати подію від громадськості», — повідомив політик.

«Якщо згадати минулого місяця факт торгівлі зброєю харківськими міліціонерами, то цілком можна стверджувати — за всю післявоєнну історію і період незалежності подібних речей у системі українського МВС не відбувалося», — резюмував генерал-лейтенант міліції Г. Москаль