Тимошенко сьогодні знову чекає допит

Генпрокуратура має намір продовжити сьогодні допит екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у кримінальній справі щодо боргів корпорації «ЄЕСУ» перед Міністерством оборони Росії.

Про це, як повідомляв УНІАН, на брифінгу в Києві заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, у четвер, 13 жовтня, слідчий розпочав допит Ю.ТИМОШЕНКО, однак він був припинений за ініціативою Ю.ТИМОШЕНКО та її адвоката Сергія ВЛАСЕНКА.

«Допит перенесено на понеділок», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО, зауваживши, що необхідність перенесення допиту С.ВЛАСЕНКО обґрунтував своєю зайнятістю, підкресливши, що він має намір бути адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.