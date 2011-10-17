У вівторок, 18 жовтня, за підтримки Європейського Cоюзу та Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ у Києві пройде міжнародний семінар з питань моніторингу тортур та жорстокого поводження з дітьми в контексті реформування системи здійснення правосуддя щодо дітей, які перебувають у конфлікті з законом, на теренах пострадянського простору.

Міжнародний семінар проводиться в рамках спільного проекту ЄС та ЮНІСЕФ «Консолідація реформ в системі юстиції щодо дітей з метою протидії тортурам та іншим формам жорстокого поводження з дітьми в пострадянських країнах». Цей проект впроваджується у восьми країнах Центральної і Східної Європи та СНД.

Учасники семінару:

Марія ЮРІКОВА, заступник голови Представництва Європейського Cоюзу в Україні.

Юкіє МОКУО, представник Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Наталія ІВАНОВА, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань захисту прав дитини, рівноправ’я та недискримінації.

Юрій ПАВЛЕНКО, Уповноважений Президента України з прав дитини.

Андрій ПОРТНОВ, голова Комісії з питань попередження катувань при Президентові України.

Давід ВІГ, Інститут «Відкрите суспільство».

Зустріч розпочнеться о 9:30 в готелі «PRESIDENT HOTEL» (вул. Госпітальна,12).

Прес-брифінг з учасниками розпочнеться о 10:30.

Контакти для акредитації:

Богдан ІВАЩЕНКО

bogda_n@ukr.net

тел. 050-330-47-37.

Контакти для преси:

Юлія ЮРОВА, керівник прес-служби Дитячого фонда ООН ЮНІСЕФ, тел. +38044 2542450, мобільний +38-050-414-30-53, yyurova@unicef.org

Біанка БОЙМЛЕР, координатор з питань інформування Представництва Європейського Союзу, тел. +38044 3908010, мобільний +38-093-983-99-02, Bianca.BAUMLER@eeas.europa.eu

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Делегація ЄС в Україні.