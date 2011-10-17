Міжнародний семінар з питань моніторингу тортур та жорстокого поводження з дітьми
У вівторок, 18 жовтня, за підтримки Європейського Cоюзу та Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ у Києві пройде міжнародний семінар з питань моніторингу тортур та жорстокого поводження з дітьми в контексті реформування системи здійснення правосуддя щодо дітей, які перебувають у конфлікті з законом, на теренах пострадянського простору.
Міжнародний семінар проводиться в рамках спільного проекту ЄС та ЮНІСЕФ «Консолідація реформ в системі юстиції щодо дітей з метою протидії тортурам та іншим формам жорстокого поводження з дітьми в пострадянських країнах». Цей проект впроваджується у восьми країнах Центральної і Східної Європи та СНД.
Учасники семінару:
Марія ЮРІКОВА, заступник голови Представництва Європейського Cоюзу в Україні.
Юкіє МОКУО, представник Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.
Наталія ІВАНОВА, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань захисту прав дитини, рівноправ’я та недискримінації.
Юрій ПАВЛЕНКО, Уповноважений Президента України з прав дитини.
Андрій ПОРТНОВ, голова Комісії з питань попередження катувань при Президентові України.
Давід ВІГ, Інститут «Відкрите суспільство».
Зустріч розпочнеться о 9:30 в готелі «PRESIDENT HOTEL» (вул. Госпітальна,12).
Прес-брифінг з учасниками розпочнеться о 10:30.
Контакти для акредитації:
Богдан ІВАЩЕНКО
bogda_n@ukr.net
тел. 050-330-47-37.
Контакти для преси:
Юлія ЮРОВА, керівник прес-служби Дитячого фонда ООН ЮНІСЕФ, тел. +38044 2542450, мобільний +38-050-414-30-53, yyurova@unicef.org
Біанка БОЙМЛЕР, координатор з питань інформування Представництва Європейського Союзу, тел. +38044 3908010, мобільний +38-093-983-99-02, Bianca.BAUMLER@eeas.europa.eu
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.