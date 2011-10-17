Круглий стіл «Створення рівних можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю»

У вівторок, 18 жовтня, об 11:00 Київський міський центр зайнятості проводить круглий стіл на тему: «Створення рівних можливостей для людей з інвалідністю до працевлаштування – актуальна проблема сьогодення».

Мета заходу - обговорення проблемних питань працевлаштування людей з інвалідністю та ознайомлення присутніх з послугами столичної служби зайнятості щодо покращення взаємодії між загалом роботодавців та спільнотою осіб з інвалідністю.

Питання, винесені на розгляд:

Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості. Модель працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю.

Професійне навчання людей з інвалідністю за направленням служби зайнятості.

Взаємодія центрів зайнятості та МСЕК щодо забезпечення трудової діяльності осіб з інвалідністю при формуванні індивідуальної програми реабілітації. Єдині підходи до заповнення індивідуальних програм реабілітації інвалідів

Учасники круглого столу:

представники Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради,

районних управлінь праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради,

регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у м. Києві,

Київського міського центру роботи з інвалідами, підприємства ГО «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів» м. Києва,

філії «Центр професійно-технічного навчання інвалідів» підприємства «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва,

медико-соціальної експертної комісії (МСЕК),

Київської міської організації роботодавців,

Київської міської асоціації роботодавців,

заступники директорів – технологи райцентрів зайнятості м. Києва,

спеціалісти Київського міського центру зайнятості.

Адреса проведення:

м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, 1 поверх, прес-зал інформагентства «Наш продукт».

Схема проїзду тут.

Реєстрація ЗМІ:

Олена УШАКОВА,

менеджер зі зв’язків з громадськістю

тел. +380(44) 593-61-44

(050) 958-43-05

е-mail: o.ushakova@ianp.com.ua

Київський міський центр зайнятості це:

10 районних центрів зайнятості

Більш як 500 кваліфікованих спеціалістів

Близько 16 000 актуальних вакансій

Безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців