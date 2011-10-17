Круглий стіл «Створення рівних можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю»
У вівторок, 18 жовтня, об 11:00 Київський міський центр зайнятості проводить круглий стіл на тему: «Створення рівних можливостей для людей з інвалідністю до працевлаштування – актуальна проблема сьогодення».
Мета заходу - обговорення проблемних питань працевлаштування людей з інвалідністю та ознайомлення присутніх з послугами столичної служби зайнятості щодо покращення взаємодії між загалом роботодавців та спільнотою осіб з інвалідністю.
Питання, винесені на розгляд:
Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості. Модель працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю.
Професійне навчання людей з інвалідністю за направленням служби зайнятості.
Взаємодія центрів зайнятості та МСЕК щодо забезпечення трудової діяльності осіб з інвалідністю при формуванні індивідуальної програми реабілітації. Єдині підходи до заповнення індивідуальних програм реабілітації інвалідів
Учасники круглого столу:
представники Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів,
головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради,
районних управлінь праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради,
регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у м. Києві,
Київського міського центру роботи з інвалідами, підприємства ГО «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів» м. Києва,
філії «Центр професійно-технічного навчання інвалідів» підприємства «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва,
медико-соціальної експертної комісії (МСЕК),
Київської міської організації роботодавців,
Київської міської асоціації роботодавців,
заступники директорів – технологи райцентрів зайнятості м. Києва,
спеціалісти Київського міського центру зайнятості.
Адреса проведення:
м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, 1 поверх, прес-зал інформагентства «Наш продукт».
Схема проїзду тут.
Реєстрація ЗМІ:
Олена УШАКОВА,
менеджер зі зв’язків з громадськістю
тел. +380(44) 593-61-44
(050) 958-43-05
е-mail: o.ushakova@ianp.com.ua
Київський міський центр зайнятості це:
10 районних центрів зайнятості
Більш як 500 кваліфікованих спеціалістів
Близько 16 000 актуальних вакансій
Безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців