Луганські чорнобильці втомилися сидіти у наметах непоміченими

Сьогодні рада голів Луганської обласної організації «Союз Чорнобиль» прийняла рішення демонтувати наметове містечко в сквері біля будівлі облдержадміністрації, яке було встановлене у вересні на знак протесту проти скасування пільг.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова організації Іван ВОЛЧАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що чорнобильці акцію не припиняють, а призупиняють.

За словами І.ВОЛЧАНСЬКОГО, рішення про демонтаж наметів було прийняте не тільки у зв`язку з різким похолоданням, а й тому, що «немає сенсу сидіти в наметах, коли на тебе ніхто не реагує».

Він також повідомив, що 20 жовтня в Києві відбудеться засідання центральної ради обласних чорнобильських організацій, на якому вирішуватиметься питання про подальшу тактику відстоювання прав чорнобильців.

На думку І.ВОЛЧАНСЬКОГО, безглуздо проводити акції протесту в областях, необхідно організувати масштабну акцію в Києві.

Як повідомляв УНІАН, акцію протесту чорнобильці розпочали 20 вересня мітингом біля Луганської облдержадміністрації. В акції взяли участь близько тисячі чоловік. Учасники мітингу вимагали від Президента накласти мораторій на внесення будь-яких змін до Закону України №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Наступного дня в сквері біля будівлі облдержадміністрації учасники акції розбили наметове містечко.