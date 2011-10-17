Турчинов вимагає відкрити справу проти Азарова

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вимагає притягнення до відповідальності замовників і виконавців фальшування кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Коли ще в червні цього року ніяких боргів не існувало або пан АЗАРОВ штучно, тільки для того, щоб виконати замовлення свого керівника, формує ці боргові зобов’язання і це є злочин, він повинен відповідати за цей злочин або повинні бути притягнуті за черговий злочин щодо фальшування справи працівники Служби безпеки України»,- сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому перший заступник голови партії «Батьківщина» послався на лист міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА Кабінету міністрів України від 24 червня 2011 року, в якому за результатами вивчення звернення голови тимчасової слідчої комісії Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ зазначено, що «за інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством фінансів не надавались державні гарантії за зобов’язаннями корпорації ЄЕСУ».

«Не зважаючи на це, виконуючи доручення, вони пішли на фальшування кримінальної справи», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, за його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого візиту в вересні до Польщі на зустрічах з європейськими політиками фактично анонсував цю кримінальну справу, пов’язану з боргами корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії.

О.ТУРЧИНОВ вкотре наголосив, що нове кримінальне переслідування Ю.ТИМОШЕНКО пов’язано зі страхом влади перед своїм опонентом. «Ця справа, як і багато інших фальшивих речей, потрібна тільки для одного – пояснювати як в середині країни, так і зовні свою агресію проти лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО», - підкреслив перший заступник голови партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.