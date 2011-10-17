Арт-салон Бессарабова представить виставку картин Ганни Чурюкіної «Чари фарб»

З 21 по 28 жовтня ц.р.в Арт-салоні Бессарабова відбудеться третя персональна виставка художниці Ганни ЧУРЮКІНОЇ «Чари фарб».

Імпресіоністка Г.ЧУРЮКІНА пише пейзажі, портрети, натюрморти.

На даній виставці буде представлено невелику кількість робіт, які художниця відібрала, щоб показати людям. Особливість її творчості - оригінальність бачення навколишнього світу. Ганна не боїться яскравих квітів, гри світла й тіні. Чарівне поєднання фарб так і вабить до картин. Кожна людина, яка побуває на виставці, захоче, щоб ця атмосфера чар з ним залишалася надовго.

Відкриття виставки відбудеться 21 жовтня о 18.00.

Адреса: Арт-салон Бессарабова, м. Київ, вул. Ярославів Вал 36/38 (ст. метро «Золоті Ворота»).