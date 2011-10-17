Київських регіоналів обурила акція Яценюка

Київська обласна організація Партії регіонів обурена політичною акцією, яку проводять представники «Фронту Змін».

Про це йдеться у заяві Київської обласної організації Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

Зокрема, зазначають автори заяви, на Київщині представники «Фронту Змін» розповсюдили листівки, «в яких міститься недостовірна та наклепницька інформація, де звинувачують владу в погіршенні соціально-економічної ситуації».

З цього приводу в обласній організації ПР зазначають, що саме в той час, коли представники «Фронту Змін» обіймали керівні посади в Секретаріаті Президента, уряді, очолювали Верховну Раду України, Київська область перебувала в глибокій соціально-економічній кризі та в рейтингу розвитку регіонів держави посідала 24 місце.

«У 2005-2009 роках в області не фінансувалися, практично, всі важливі соціальні програми, зростали борги щодо виплати заробітної плати, заборгованість у сфері комунальних платежів, збільшувалася кількість безробітних, занепадала економіка та сільське господарство, а цукрові заводи просто різалися на металобрухт. Звичайно, що в умовах такого занепаду не йшло навіть мови про інвестиції в розвиток Київщини. Саме на ті роки припадає масове закриття загальноосвітніх навчальних закладів, амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів», - заявляють в Київській обласній ПР.

Також автори заяви наголошують: «Представники «Фронту Змін» говорять, що влада забрала в людей роботу. Помиляєтеся: роботу забрали ви, коли перебували у владі. А лише за останні півтора року в області створено понад 50 тисяч нових робочих місць. Середня заробітна плата мешканців Київщини становить 2 592 гривні, а це на 40 відсотків більше, ніж коли ви були у владі. Було б корисно знати вам і те, що середня пенсія в області за останній рік зросла на 50 відсотків. Ми розуміємо, що це невеликі кошти, але чому ж ви не підвищували пенсії, тим більше тоді, коли стався «обвал» гривні, і один долар коштував 10-12 гривень?».

У своїй заяві представники облорганізації ПР, звертаючись до своїх політичних опонентів, стверджують: «Ви дурите людей, зазначаючи, що влада закрила школи. Повідомляємо: коли ви були у владі, упродовж 2008-2009 років на Київщині було закрито вісім шкіл. А за 2010-2011 роки споруджено дев’ять нових загальноосвітніх закладів та капітально відремонтовано 54 дитячі садочки».

Водночас вони запитують у представників «Фронту Змін», що заважало їм свого часу будувати нові поліклініки, реконструювати онкологічний корпус обласної лікарні, необхідний для великої кількості людей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи? «Лише за останні півтора року на Київщині побудовано шість сучасних лікувальних закладів, у тому числі – найбільші в регіоні поліклініки в містах Бровари та Ірпінь. Здано в експлуатацію оснащений найсучаснішою медичною апаратурою новий онкологічний центр обласної лікарні, послугами якого вже користуються тисячі мешканців області», - наголошують в Партії регіонів.

«Принагідно нагадаємо, що минула влада видала громадянам 35 тисяч фальшивих актів на землю. Київщина тоді чи не найбільше потерпіла від свавілля призначених, у тому числі і за вашою згодою, чиновників, які нахабно «прихватизовували» земельні ресурси. Чи, може, забули ви про пікети, що стояли упродовж чотирьох років на бориспільській та обухівській трасах, численні земельні скандали практично в кожному районі області, намагання «відхопити» в громади Київщини острови на Дніпрі тощо? Це нашій владі довелося вирішувати земельні конфлікти, що отримали від вас у спадщину. Це нам довелося відновлювати справедливість та повертати людям землі, що були незаконно відчужені вашою владою. Натомість упродовж останнього року в області видано майже сто тисяч державних актів на землю, на які люди чекали десять років», - заявляють в облорганізації ПР.

Автори заяви також обурені твердженнями опонентів про знищення демократії, натомість говорять, що ті можуть вільно проводити політичні заходи, доносити до людей свою політичну позицію, проте, на жаль, іноді роблять це «з перекручуванням фактів та відвертою брехнею».