Янукович підвищить українцям тарифи на газ, якщо не домовиться з Росією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна може підвищити ціну на газ для населення, щоб отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg, переклад якого розміщено на сайті глави держави.

«У разі невдалих переговорів уряду щодо зниження цін на імпорт, Україна підвищить вартість природного газу для населення в наступному місяці, щоб отримати міжнародну позику», - заявив Президент України.

«Все, що ми хочемо, – це мати середню європейську ціну на імпортований газ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо владі не вдасться цього домогтись, вона буде змушена підвищити внутрішню ціну на газ.