Азаров завтра зустрінеться з Путіним
13:02, 18 жовтня 2011Політика
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У Санкт-Петербурзі
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув із дводенним робочим візитом до Санкт-Петербурга.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ візьме участь у засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
На середу, 19 жовтня, заплановано зустріч М.АЗАРОВА з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.
Також у середу М.АЗАРОВ візьме участь у бесіді глав урядів Євразійської економічної співдружності (ЄврАзЕС) та в засіданні глав урядів ЄврАзЕС.
Увечері 19 жовтня прем’єр-міністр повернеться до Києва.
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