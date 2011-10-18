Азаров завтра зустрінеться з Путіним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув із дводенним робочим візитом до Санкт-Петербурга.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ візьме участь у засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

На середу, 19 жовтня, заплановано зустріч М.АЗАРОВА з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Також у середу М.АЗАРОВ візьме участь у бесіді глав урядів Євразійської економічної співдружності (ЄврАзЕС) та в засіданні глав урядів ЄврАзЕС.

Увечері 19 жовтня прем’єр-міністр повернеться до Києва.