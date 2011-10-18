Результати дослідження якості інформпідтримки гостей Євро-2012

В середу, 19 жовтня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Наш Продукт» відбудеться прес-конференція на тему: «Язик до Києва не доведе: сотні тисяч інтуристів-безпритульників ризикують заблукати в Україні під час Євро-2012».

В ході прес-конференції представники проекту «Україна для гостей» і Центру споживчого контролю «ЧЕК» анонсують результати дослідження якості інформаційної підтримки гостей ЧЄ-2012.

У ході дослідження було з'ясовано, що наступного року багато гостей України з країн далекого зарубіжжя можуть опинитися в ситуації, коли їм ніхто не зможе допомогти і підказати правильний маршрут і адресу місця перебування. Держава недооцінила важливість інформаційної підтримки туристів - гостей чемпіонату, що згодом обернеться величезними втратами для всієї української туристичної індустрії. Місцеві власті намагаються виправляти ситуацію, але роблять це несистемно. Бізнес також працює без єдиної координації зусиль. Журналісти Центру споживчого контролю «ЧЕК» упродовж року шукали відповіді на питання «Що повинна зробити Україна, щоб гості Євро-2012 захотіли приїхати в нашу країну після чемпіонату?». Відповіді будуть дані на прес-конференції.

Учасники прес-конференції:

генеральний директор Видавничої групи «Наш Продукт» Олександр ДРАНІКОВ.

керівник проекту «Україна для гостей» Сергій СМИРНОВ.

координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК» Ігор КАНЕВСЬКИЙ.

Адреса проведення прес-конференції: Інформаційне агентство «Наш Продукт», м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.

Схему проїзду приведено тут.

У прес-центрі надаються послуги вільного доступу до wi-fi. Захід транслюватиметься на веб-сайті інформагентства в режимі он-лайн.

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