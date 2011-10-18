Круглий стіл «Чи врятує Україна Європу від продовольчої кризи?»

У четвер, 20 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи врятує Україна Європу від продовольчої кризи?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Чи стоїть світ на порозі продовольчої кризи? 2. Яка можлива роль України в продовольчій безпеці ЄС? 3. Оцінка сільськогосподарського потенціалу України. 4. Наслідки земельної реформи. Учасники круглого столу: 1. Жан-Жак ЕРВЕ – радник Правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank. 2. Борис БЕРЕНШТЕЙН – голова Асоціації «Союз бірж України». 3. Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України. 4. Віктор МАТЧУК – «Наша Україна». Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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