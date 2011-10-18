Круглий стіл «Чи врятує Україна Європу від продовольчої кризи?»
У четвер, 20 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи врятує Україна Європу від продовольчої кризи?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи стоїть світ на порозі продовольчої кризи?
2. Яка можлива роль України в продовольчій безпеці ЄС?
3. Оцінка сільськогосподарського потенціалу України.
4. Наслідки земельної реформи.
Учасники круглого столу:
1. Жан-Жак ЕРВЕ – радник Правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank.
2. Борис БЕРЕНШТЕЙН – голова Асоціації «Союз бірж України».
3. Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України.
4. Віктор МАТЧУК – «Наша Україна».
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).