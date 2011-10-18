Круглий стіл «Чи врятує Україна Європу від продовольчої кризи?»

14:03, 18 жовтня 2011
Політика
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У четвер, 20 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи врятує Україна Європу від продовольчої кризи?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи стоїть світ на порозі продовольчої кризи?

2. Яка можлива роль України в продовольчій безпеці ЄС?

3. Оцінка сільськогосподарського потенціалу України.

4. Наслідки земельної реформи.

Учасники круглого столу:

1. Жан-Жак ЕРВЕ – радник Правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank.

2. Борис БЕРЕНШТЕЙН – голова Асоціації «Союз бірж України».

3. Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України.

4. Віктор МАТЧУК – «Наша Україна».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

 

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