Януковича звинувачують, що він розчищає собі шлях до авторитаризму

Івано-Франківська обласна рада сьогодні на позачерговій десятій сесії ухвалила заяву з вимогою від влади негайно припинити політичні репресії проти опозиції та звільнити всіх політичних в’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, у зазначається у заяві, “після президентських виборів 2010 року в Україні розпочалося згортання демократичних процесів, демонстративне порушення прав і свобод людини. Вибудовуючи модель авторитарного правління, режим В.ЯНУКОВИЧА запровадив систему переслідування своїх політичних опонентів. Її невід’ємною частиною стало застосування кримінального законодавства».

На переконання депутатів Прикарпаття, «очевидним є факт, що кримінальні переслідування стосуються виключно представників опозиційних політичних сил. Йдеться про порушені кримінальні справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших колишніх урядовців, а також проти учасників підприємницького Майдану, членів «Тризубу» та ВО «Свобода».

Винесення вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО, заявляє облрада, «стало піком політичних репресій. Вибіркове кримінальне переслідування виключно представників опозиції, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО, є яскравим прикладом використання кримінального судочинства в політичних цілях. Цим судовим рішенням владний режим намагається остаточно знищити політичну опозицію напередодні чергових парламентських та наступних президентських виборів, розчистити собі шлях до беззастережного авторитарного володарювання. Така політика супроводжується грубим нехтуванням прав і свобод людини».

На думку депутатів, вирок Ю.ТИМОШЕНКО – «це намагання відвернути увагу людей від антинародної соціальної політики, від наступу антиукраїнських сил у всіх сферах життя - політичній, економічній, інформаційній, культурній, освітній, релігійній тощо».

«Політика режиму В.ЯНУКОВИЧА розколює суспільство, руйнує віру людей в ідею власної національної держави, знищує унікальний шанс інтеграції України в європейську спільноту», заявляє Івано-Франківська облрада та від імені жителів Прикарпаття вимагає негайно припинити політичні репресії проти опозиції.

«Сьогодні кожного громадянина України позбавляють права на вільне слово і незалежну думку. Сьогодні разом з Юлією ТИМОШЕНКО свободу відбирають у кожного з нас. Влада, яка чинить розправу над опозицією, не має майбутнього», йдеться у заяві, яку вирішено надіслати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, Верховній Раді України, Генеральній прокуратурі України та обласним радам.