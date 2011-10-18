Янукович із Медведєвим уже бачать Україну і Росію у фіналі Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що матч «Шахтар» – «Зеніт» продемонструє готовність футболістів обох країн до участі в міжнародних чемпіонатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Донецьку на Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

“Матч буде таким лакмусовим папером, який покаже, наскільки наші збірні готові. Ми знаємо, що потенціал наших команд, і «Зеніту», і «Шахтаря», дуже великий. Але іноді нас лякає нестабільність або незавершення атак», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим, він висловив сподівання, що гра команд завтра порадує глядачів. «Хотілося б, щоб наші команди завтра порадували нас яскравою, захоплюючою грою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ вислови сподівання, що футбольні команди України і Росії вдало зіграють на Євро-2012.

«Ми ось говорили з Дмитром Анатолійовичем (МЕДВЕДЄВИМ) – дуже добре було б, щоб ми не зустрілися на ранніх стадіях чемпіонату, а зустрілися якомога пізніше. Бажано, у фіналі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також привітав російських футболістів з виходом національної збірної у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу.