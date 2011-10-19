Хмельницька міськрада засудила вирок Тимошенко

Депутати Хмельницької міської ради ухвалили заяву, у якій засудили вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО і звернулися до Верховної Ради з проханням декриміналізувати статті Кримінального кодексу, “що гарантуватиме непідсудність ТИМОШЕНКО при розгляді апеляції”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувала більшість депутатів на позачерговому засіданні сесії.

На переконання депутатів, засудження опозиційного лідера – це “зухвале порушення Гельсинської хартії прав людини та дотримання міжнародних стандартів щодо прозорості, транспарентності та незалежності юридичних норм”.

“Вибірковість національного правосуддя вкрай негативно позначиться на шляху вступу України до Європейського Союзу, де політичні розбіжності унормовуються політичними механізмами, де різні погляди на політику не криміналізуються. Якщо влада насправді хоче ввести державу до кола сучасних країн, що динамічно розвиваються, то необхідно припинити політичне переслідування опонентів і не усувати Юлію ТИМОШЕНКО від участі у парламентських виборах”, йдеться у зверненні.

Крім того, депутати звернулись до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом скористатися своїми повноваженнями і захистити Ю.ТИМОШЕНКО від того, що було визнано міжнародним співтовариством як політичні репресії, та припинити політичні репресії проти українських патріотів.