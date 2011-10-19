Євродепутат: ситуація з угодою про асоціацію складна, але не безнадійна

Депутат Європейського парламент Марек СІВЕЦЬ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Польща) вважає, що після перенесення візиту українського Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя ситуація з підписанням угоди про асоціацію між Україною і ЄС складна, але не безнадійна.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«Я б сказав, що ситуація складна, але не безнадійна», - зазначив депутат.

«На мою думку, яку розділяє більшість у Європейському парламенті, переговори стосовно угоди про асоціацію слід продовжити і завершити до кінця року, що, до речі, є однією з головних цілей польського президентства в Раді ЄС. Її слід було б як мінімум парафувати, а вже тільки потім ми можемо говорити про умови її підписання і ратифікації», - додав він.

Разом з тим М.СІВЕЦЬ зазначив, що перенесення візиту українського Президента до Брюсселя – не хороша новина, оскільки відсутність контактів між лідерами серйозно обмежує можливості досягти позитивної угоди.

«Це серйозний провал, проте я розумію причини, за якими зустріч не відбудеться найближчим часом. Українська сторона виступила з дуже жорсткою позицією, в той час як сторона європейська, будучи гнучкою, просить тільки одного – декриміналізувати статтю Кодексу, що бере початок із сталінських часів, яка карає за помилки, вчинені людьми, котрі мали урядові функції», - зазначив депутат Європарламенту.

Він також підкреслив, що майбутнє відносин Україна-ЄС більше залежить від того, якою буде судова система в Україні і як дотримуватиметься принцип верховенства права, ніж від того, чи залишиться колишній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у в`язниці. Разом з тим, за словами євродепутата, Ю.ТИМОШЕНКО у в`язниці є серйозною перешкодою для реалізації позитивного сценарію асоціації з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня лідери ЄС прийняли рішення перенести зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ «до кращих умов».