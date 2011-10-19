У Брюсселі завтра буде Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку України Андрій КЛЮЄВ завтра, 20 жовтня, візьме участь у семінарі «Угода про асоціацію Україна – ЄС: торгові аспекти та економічні питання», який проводиться Комітетом у справах зовнішньої торгівлі Європейського парламенту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба А.КЛЮЄВА.

У заході також візьмуть участь голова Комітету у справах зовнішньої торгівлі Європейського парламенту Вітал МОРЕЙРА, його заступник Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ, член Єврокомісії з питань торгівлі Карел Де ГУХТ, заступник міністра економіки Республіки Польща Марчин КОРОЛЕЦЬ.

А.КЛЮЄВ також проведе декілька зустрічей з представниками Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що Угода про асоціацію і створення зони вільної торгівлі з ЄС буде остаточно оформлена в грудні і ратифікована влітку 2012 року.

17 жовтня в інтерв`ю агентству Bloomberg Президент України Віктор ЯНУКОВІЧ заявив, що Київ готовий перенести на пізніший термін підписання Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі, якщо європейські лідери будуть до цього не готові у зв`язку зі "справою Тимошенко".

18 жовтня Єврокомісія заявила, що запланований на 20 жовтня візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відкладено на пізніший час, коли умови будуть більш відповідними для продовження переговорів щодо Угоди про асоціацію.

У Європейському Союзі сподіваються, що Угода про асоціацію буде парафована на саміті Україна - ЄС у грудні. Про це сказав керівник Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.