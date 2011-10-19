Міністр оборони Росії: борг ЄЕСУ, безумовно, є

Міністерство оборони Росії вже кілька років намагається повернути через суд борг компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) у розмірі 405 мільйонів доларів, заявив в середу міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. Про це повідомляє РИА Новости.

У червні ЗМІ оприлюднили копію листа Сердюкова, в якому говорилося, що заборгованість корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) становить понад 400 мільйонів доларів на підставі угод між Міноборони і ЄЕСУ про порядок поставок продукції виробничо-технічного призначення для потреб відомства від 1997 року. Тоді корпорацію очолювала Юлія Тимошенко, яка пізніше стала прем`єр-міністром, а тепер засуджена до семи років позбавлення волі.

"Ми вже кілька років перебуваємо у судовому процесі, і ми, зрозуміло, продовжимо відстоювати свою позицію в судах", - сказав Сердюков на брифінгу в Києві, де він перебуває з робочим візитом.

"Борг, безумовно, є", - зазначив Сердюков.

Служба безпеки України 13 жовтня порушила нову кримінальну справу проти Тимошенко, в якому мова йде про цей борг в 405 мільйонів доларів перед Міноборони РФ. Тимошенко звинувачується в тому, що, будучи президентом і фактичним власником корпорації ЄЕСУ, за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом Лазаренком здійснила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах.