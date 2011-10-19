Яценюк чекає Януковича у ВР

Народний депутат від фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК наполягає на проведенні спеціального засідання Верховної Ради за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час пленарного засідання.

«Ситуація склалася таким чином, що глава Української держави повинен прибути сюди в парламент на спеціальне засідання Верховної Ради України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що В.ЯНУКОВИЧ має розповісти депутатському корпусу, коли припиняться політичні переслідування в Україні, коли буде декриміналізована стаття Кримінального кодексу та коли буде підписана угода з Європейським Союзом.

«Він також має сказати з чим Президент поїхав на перемовини в Донецьк щодо підписання нової газової угоди. Вони судять колишнього прем’єра за стару газову угоду. Але здається формуються матеріали для нової кримінальної справи по газовій угоді», - сказав А.ЯЦЕНЮК.