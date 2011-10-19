Пшонка каже, що він теж за декриміналізацію економічних злочинів

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА підтримує декриміналізацію відповідальності за економічні злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я підтримую зміну відносин між державою і бізнесом, спрямовану на декриміналізацію окремих статей Кримінального кодексу… Я прихильник декриміналізації відповідальності за економічні злочини, гуманізацію. Я за те, щоб за господарські злочини не карати позбавленням волі, а карати компенсацією збитків і виплатою штрафів», - сказав В.ПШОНКА.

При цьому він висловив думку, що злочинам державних посадовців повинно давати оцінку суспільство – за чи проти воно декриміналізації таких злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.