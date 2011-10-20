ЄС виділив Україні 30 мільйонів євро на нелегальних мігрантів

Європейський союз виділив 30 мільйонів євро на вирішення питань щодо нелегальних мігрантів в Україні.

Зокрема, в рамках програми фінансування передбачається посилення національної політики у сфері міграції, а також будівництво 7 центрів тимчасового розміщення та 2 центрів утримання мігрантів, пише Дзеркало тижняз посиланням на Радіо Свобода.

Очікується, що програму реалізують за два з половиною роки. Допомога передбачена у контексті Угоди про реадмісію між ЄС і Україною.

«Проект допоможе Україні затримувати і правильно поводитися з неврегульованими мігрантами - відповідно до кращих європейських практик та гуманітарних стандартів», — повідомили у представництві ЄС.

«Мета проекту — у наданні підтримки Україні у проектуванні, облаштуванні та наданні обладнання для пунктів тимчасового розміщення та центрів затримання для неупорядкованих мігрантів відповідно до європейських стандартів», — йдеться в повідомленні.

У ЄС вважають, що оновлені центри «забезпечать належні умови для проживання та поведінки стосовно мігрантів, прийнятих на умовах реадмісії, або затриманих неврегульованих мігрантів — відповідно до рекомендації Ради Європи та Комітету попередження катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність поводження і покарання».