Янукович не розуміє основоположних принципів євроінтеграції - експерт

Американський політолог Олександр МОТИЛЬ вважає, що позбавлення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО волі є абсолютною дурістю, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взагалі не розуміє основоположних принципів європейської інтеграції.

Таку думку він висловив у своїй статті для видання World Affairs. О.МОТИЛЬ - американський історик, професор політології в Радґерському університеті (США), директор програми вивчення Східної та Центральної Європи.

За словами експерта, не витримують критики заяви В.ЯНУКОВИЧА про те, що якби справа на зразок справи Ю.ТИМОШЕНКО розглядалась в будь-якій, навіть найдемократичнішій країні світу, крім України, то інші країни і слова б не сказали проти.

«По-перше, політичні показові суди викликають засудження, якщо вони відбуваються в інших державах. По-друге, вони не викличуть засудження, якщо відбудуться в демократичних країнах, тому що вони ніколи не відбудуться в демократичних країнах. По-третє, усі країни, які заявили про бажання стати членами ЄС, розглядаються «під мікроскопом». Це те, що являє собою європейська інтеграція. Якщо ЯНУКОВИЧ дійсно не розуміє ці три елементарні складові сучасної політики, тоді він дійсно нічого не розуміє, хоч і можливо вважає себе великим фахівцем», - зазначає О.МОТИЛЬ.

При цьому професор політології нагадує, що навіть більш м‘яка негідна поведінка у Словаччині прем’єр-міністра Володимира МЕЧІАРА заблокувала перспективу членства цієї країни в ЄС на п‘ять років.

Також О.МОТИЛЬ вважає, що за винятком Польщі в України вже не залишилося прихильників в ЄС.

«І, Слава Богу, решта Європи, зітхаючи, каже: ми більше мне будемо мати справу з ними. Можливо, це є недалекоглядним, але це не турбує нікого у той час, коли Європа намагається врятувати саму себе», - підкреслює експерт.