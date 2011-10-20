На квартирі екс-міністра уряду Тимошенко пройшов обшук

Міліція провела обшук за місцем проживання колишнього міністра вугільної промисловості в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Віктора ПОЛТАВЦЯ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За інформацією співрозмовника агентства, обшук було проведено вчора близько 17.00 за місцем проживання В.ПОЛТАВЦЯ - в Луганській області - працівниками місцевої міліції в рамках розслідування кримінальної справи.

Джерело не уточнило, про яку саме справу йдеться.

У свою чергу, в Головному управлінні МВС України в Луганській області УНІАН заявили, що наразі не володіють такою інформацією, пообіцявши уточнити її завтра вранці.

Нагадаємо, що Віктор Полтавець із грудня 2007 по березень 2010 р. обіймав посаду міністра вугільної промисловості України в уряді Юлії Тимошенко. До цього працював заступником міністра вугільної промисловості УРСР (1986-1987 рр.), міністром вугільної промисловості України (1994-1995 рр.)