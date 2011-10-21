Азарова турбує не економіка: її ми відновимо

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає основним завданням інтелігенції відновлення моральних цінностей суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив, виступаючи перед учасниками VI форуму творчої і наукової інтелігенції держав – учасниць СНД, який проходить у Києві.

«Економіку легше відновити, ніж відновити те єдине ціле, яке полягає у нашій спільній (країн СНД - УНІАН) історико-культурній спадщині. Слід визнати, що не лише постраждала наша економіка (від розпаду СРСР – УНІАН) - постраждали і наші зв`язки у культурній сфері і в інших сферах. І, перш за все, у сфері гуманітарної співпраці. І це не може не турбувати, тому що економіку можна відновити, і ми її відновимо», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що темпи економічного розвитку на даний час в Україні високі. «А відновити моральні цінності, які ми, треба сказати, у гонитві за матеріальним благополуччям багато в чому втратили, прищепити ці моральні цінності нашій молоді – ось в цьому я бачу основне завдання інтелігенції», - сказав прем`єр.

Він висловив задоволення тим, що форум інтелігенції країн СНД проходить у Києві.