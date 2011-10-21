Шкіль розвідав, що ЄС вже почав санкції щодо українських чиновників

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», член Комітету Верховної Ради у закордонних справах Андрій ШКІЛЬ заявляє, що до чиновників України будуть запроваджені санкції у вигляді обмеження виїзду за кордон, якщо уряд та Президент України не зроблять висновки із дискусій з керівниками європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо до кінця цього року уряд України, Президент України не зроблять висновки з дискусії з керівниками європейських країн, то санкції, звичайно, будуть», - заявив А.ШКІЛЬ.

Він додав, що «в моїх усних розмовах з керівництвом різних країн Шенгенської зони вони підтвердили, що санкції вже почалися». «Тобто, не буде тримати Європа стосунки з країною, яка підозрюється у недемократичних діях», - сказав А.ШКІЛЬ.

Він зазначив, що, за його даними, посольствам країн ЄС в Україні видана інструкція щодо посилення уваги до чиновників, які хочуть їхати за кордон. За даними А.ШКІЛЯ, до них будуть підвищені вимоги, зокрема вимагатимуть більше документів для надання візи.

Депутат також зазначив, що «є звернення Державного департаменту США і Канади до європейської спільноти щодо 55 українських підприємств, які були за останні два роки рейдерськи захоплені, і учасники цих захоплень є небажаними для перебування у США». «І цю інформацію було надано ЄС», - підкреслив А.ШКІЛЬ. Він припустив, що йдеться про тих людей, «які мають стосунок до нинішньої влади». В той же час А.ШКІЛЬ не назвав ні прізвищ посадовців України, щодо яких можуть бути застосовані санкції, ні посольства країн, до яких нібито надійшли інструкції з цього приводу.