Апеляція на вирок Тимошенко склала 120 сторінок

Проект апеляції на вирок Печерського суду Києва щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко складається зі 120 сторінок. Про це заявив захисник Юлії Тимошенко, нардеп Сергій Власенко.

С.Власенко відзначив, що проект буде подано найближчим часом.

«Проект апеляції на вирок Печерського районного суду підготовлено. Він зараз перебуває на стадії технічного узгодження, там близько 120 сторінок тексту, відповідно, його просто потрібно вичитати, уточнити. Я думаю, що буквально найближчим часом — або сьогодні ввечері, або у понеділок вранці — апеляцію буде подано», — сказав він.

За законом, термін подання апеляції спливає 26 жовтня, у середу. Це останній день, коли можна буде оскаржити рішення Печерського суду.

Нагадаємо, 11 жовтня Печерський суд Києва засудив Тимошенко до семи років позбавлення волі.

Дзеркало тижня