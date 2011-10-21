Огризко каже, що Україну заманили в пастку

Заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що переможні реляції влади щодо позитивних наслідків підписання договору про зону вільної торгівлі з СНД є черговим намаганням замулити очі громадськості та видати бажане за дійсне.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Власне, будь-який договір про зону вільної торгівлі є явищем позитивним. Якщо договір є справді таким. Як приклад можна навести договір про ЗВТ з ЄС, який сьогодні у принциповому плані погоджено. Бо він є прозорим, зрозумілим і таким, який буде виконуватися», - зазначив політик.

«Натомість договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД не передбачає ліквідації такого явища, як вилучення. Його практичне розв’язання знов відкладено до кращих часів», - наголошує В.ОГРИЗКО. А це означає, що найбільш болючі питання економічних відносин з РФ, якими останнім часом були газ, бензин та цукор, Російська Федерація продовжуватиме трактуватиме на власний розсуд, і робитиме це дуже довго, зазначив він.

«На мою думку, договір спіткає доля його попередника – він просто не буде виконуватися. Бо в ньому знову немає рівноправності, а отже, чесного підходу до партнера. Там значно більше політики, ніж економіки», - сказав В.ОГРИЗКО.

«За таких умов значно зростають ризики того, що, зокрема, анонсоване вирішення газового питання буде реалізоване в дусі чергового «політичного компромісу» - коли Україна за тимчасову цінову знижку буде змушена зробити нову стратегічну поступку. На цей раз, вочевидь, мова піде про здачу «в концесію» української ГТС. Саме тому підписаний договір про ЗВТ з СНГ є нічим іншим, як пасткою, в яку не поклали навіть шматок сиру», - підкреслив В.ОГРИЗКО.