Янукович: наша зовнішня політика передбачає прагматичний підхід

Зовнішня політика України завжди буде спрямована на захист національних інтересів, наголошує Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляє прес-служба Президента, коментуючи журналістам укладену Україною угоду про Зону вільної торгівлі з країнами СНД, він нагадав, що цей документ готувався давно.

«Україна та інші країни СНД давно готували цю угоду, і ця угода – довга робота і довгоочікуваний результат. Але вона ніяк не передбачає, що перешкоджатиме питанням європейської інтеграції України. І всі інтеграційні питання, які ми сьогодні вирішуємо, не мають під собою змісту дружити проти когось», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що складна економічна ситуація у світі вимагає від України активних зусиль щодо інтеграції національної економіки у світову.

«Я говорив і хочу ще раз сказати – наша зовнішня політика передбачає прагматичний підхід у вирішенні економічних питань, економізацію наших зовнішньоекономічних процесів із багатьма центрами розвитку у світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми повинні створювати інструменти протистояння кризовим явищам, які сьогодні є у світі. Іншого шляху ми не бачимо. Політизація цього процесу йде тільки на шкоду», - заявив він.