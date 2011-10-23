В ізоляторі четверту добу тримають активіста податкового Майдану

Перед контрольно-пропускним пунктом ізолятора тимчасового тримання, що розташований по пров.Косогірному, 7 у Києві, триває акція з вимогою звільнити активіста «податкового» Майдану Віталія ГРУЗИНОВА, якого четверту добу утримують під вартою без рішення суду.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі громадянського руху «Спільна справа», в акції також беруть участь представники ВГО «Ніхто крім нас», громадянського об’єднання «Новий Київ», ініціативи «Захистимо старий Київ» та інших громадських організацій.

Координатор руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК зустрівся з заступником начальника ІТТ, обгрунтував необхідність звільнення В.ГРУЗИНОВА та наголосив на незаконності його утримання. Представник ІТТ в розмові визнав факт незаконного утримання, проте відмовився відпускати затриманого.

О.ДАНИЛЮК висловив попередження, якщо В.ГРУЗИНОВА не звільнять у найближчі дві години, то виїзд з ІТТ буде заблокований.

Також координатор «Спільної справи» викликав до ІТТ наряд міліції й повідомив правоохоронцям, що працівники ізолятора скоюють злочин, незаконно утримуючи громадянина понад 72 години без рішення суду. Також міліції було передано заяву про злочин, яку ті, в свою чергу, направили до прокуратури.

До ізолятора також прибув народний депутат від БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ.