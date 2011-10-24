Росія хвалиться, що заблокувала рух України до НАТО

Росії вдалося добитися невступу України в НАТО.

Про це заявив представник Росії при Альянсі, спецпредставник президента РФ з питань протиракетної оборони Дмитро Рогозін в ефірі радіостанції Ехо Москви.

Відповідаючи на питання журналістів, чого йому вдалося досягти за час роботи в Брюсселі, Рогозін сказав: "Чого нам вдалося добитися? Нам вдалося добитися, що Україна - не член НАТО, нам вдалося добитися, що Грузія - не член НАТО".

"Нам вдалося добитися, що ми не прогнулися на переговорах по ПРО, і глухий кут викликаний саме нашим небажанням йти на компроміси, які можуть іти на шкоду нашій безпеці. Нам вдалося добитися поваги до себе", - додав Рогозін.

Водночас він зазначив: "Нам не вдалося добитися того, про що я мріяв у принципі - більш глибокої інтегрованої схеми взаємодії між Росією і Заходом у військовій сфері... наприклад, щоб рада Росія-НАТО була не дискусійним майданчиком, а стала, дійсно, структурою, де приймаються глобальні рішення щодо загальноєвропейської безпеки".

Українська правда