Могильов каже, що діє в інтересах Луценка

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ називає «звичайною практикою» виклик свідків до суду у справі екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА працівниками Департаменту внутрішньої безпеки міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо наші міліціонери комусь дали повістки чи телефонували, ми прискорюємо процес (судовий) на користь сторін-учасниць. Більше того, я думаю, що є рішення прокуратури. Те, що працівники міліції доставляють повістки, це буденна практика», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, в більшості випадків розгляди кримінальних справ повістки доставляють саме працівники міліції, а в окремих випадках вони здійснюють доставку свідків.