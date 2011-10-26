Томенко про студентів, анкети і знущання

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що студентський референдум мають ініціювати самі студенти або освітяни, а не влада чи профільне міністерство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції у Хмельницькому.

На переконання М.ТОМЕНКА, жоден референдум, який «виноситься із владних кабінетів або міністерств, не має нічого спільного з поняттям «всеукраїнське обговорення».

«Через референдум потрібно донести точку зору владі на ті події, що відбуваються у країні. А якщо міністр через своїх помічників роздає анкети студентам, де написано: “Чи хочете жити в країні, де на навчання можна не ходити і водночас отримувати стипендію?” - це знущання над студентами», – заявив віце-спікер.

Він зауважив, що Міносвіти вважає студентів “немічними в інтелектуальному смислі”.

На думку М.ТОМЕНКА, чиниться маніпуляція. “По-перше, не відомо, яка версія законопроекту про вищу освіту виноситься на розгляд. Їх, наскільки я знаю, існує уже три. По-друге, перед референдумом обов’язково слід законопроект винести на освітянський загал у два етапи: спочатку провести регіональний з’їзд освітян, а потім уже всеукраїнський”, - пояснив він.

М.ТОМЕНКО додав, що подібні документи мають готувати фахівці.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у більш як 100 вищих навчальних закладах пройшов Всеукраїнський студентський референдум щодо підтримки студентами положень законопроекту «Про вищу освіту». Соціолог Ірина БЕКЕШКІНА розцінила цей референдум як маніпулятивний.