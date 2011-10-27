Людей у регіонах не пускали до Кличка під страхом звільнення

На Рівненщині та Хмельниччині представники місцевої влади перешкоджали зустрічам лідера партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА з громадянами. Про це заявив заступник голови партії «УДАР» Віталій КОВАЛЬЧУК, який супроводжує В.КЛИЧКА у робочій поїздці по Хмельницькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами В.КОВАЛЬЧУКА, за три дні перебування на Хмельниччині «ударівцям» кілька разів відмовляли у зустрічах зі студентами, освітянами та медиками. Це при тому, що попередньо було домовлено про виступи В.КЛИЧКА у цих закладах, а їх представники самі висловлювали бажання зустрітися з лідером «УДАРу». «Знищувалися афіші, які анонсували приїзд Віталія, працівникам заводів, підприємств, освітніх закладів погрожували звільненням з роботи, а керівників тих закладів, у яких подібні зустрічі все ж відбулися, викликали «на килим» до місцевих чиновників», – зазначив заступник голови партії «УДАР».

Як зазначають в партії, «самі мешканці регіонів, які прийшли поспілкуватися з В.КЛИЧКОМ, говорили: якщо вже сьогодні, коли передвиборча кампанія не стартувала, КЛИЧКУ – Герою України, чемпіону світу з боксу, керівнику одного з найбільших благодійних фондів – перешкоджають зустрічатися з людьми, то що ж буде під час самих виборів?».

В.КОВАЛЬЧУК наголосив, що партія «УДАР» захищатиме право українців на свободу зібрань. Зокрема, партійці готують офіційне звернення до керівництва Рівненської області з вимогою пояснити, чому в останню хвилину було відмовлено у зустрічі зі школярами та колективом рівненської школи №23, де Віталій разом з братом Володимиром вперше побували у 2003 році та говорили на теми здорового способу життя.

«Ми також отримали інформацію про те, що губернатор Хмельницької області сьогодні збирав голів районів та влаштовував «наганяй» за те, що В.КЛИЧКУ дозволили спілкуватися з хмельничанами. Всі ці дії місцевих чиновників свідчать лише про одне – влада панічно боїться діалогу В.КЛИЧКА з українцями», – вважає заступник голови партії «УДАР».