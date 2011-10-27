Організатори студентського референдуму відкинули всі звинувачення

Організатори називають студентський референдум з освітніх питань експериментом з метою покращення захисту прав студентів.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Підбиваючи підсумки цього заходу, один із його організаторів, президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ розповів, що всього в референдумі взяли участь студенти 111 вищих навчальних закладів України, станом на поточний день відомі й опрацьовані результати зі 102 з них. За даними організаторів, в референдумі взяли участь 77 тис. студентів.

Згідно з отриманими результатами, на перше з сімох питань запропонованої анкети “Чи знаєте Ви про розроблену Міносвіти нову редакцію проекту закону “Про вищу освіту” позитивно відповіли 63% опитаних, “ні” – 36,5%, не відповіли – 0,5%.

На запитання, чи підтримують норму законопроекту щодо підняття мінімальної стипендії до рівня прожиткового мінімуму (934 грн.) “так” відповіли 93% студентів, “ні” – 7%.

На запитання про підтримку норми документа щодо незмінності плати за навчання для студентів-контрактників протягом усього строку навчання ствердно відповіли 93,5%, “ні” – 6%, не відповіли 0,5% опитаних.

За прирівнення вищої освіти, здобутої за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, до вищої освіти за рівнем магістра висловились 76%, проти – 23%, не відповіли – 1%.

Норму законопроекту щодо забезпечення обов’язкового фінансування діяльності органів студентського самоврядування ВНЗ підтримали 87% студентів, проти виступили 12%, не відповіли 1%.

На запитання «Чи підтримуєте Ви норму законопроекту щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін в межах варіативної частини змісту освіти» ствердно відповіли 91% студентів, проти – 9%.

І на останнє запитання: «Чи підтримуєте Ви якнайшвидше ухвалення законопроекту», “так” відповіли 84%, “ні” – 13%, не відповіли 3% опитаних.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не вважають вони формулювання запропонованих питань некоректними, а результати референдуму загалом не репрезентативними, інший організатор опитування, координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ заявив, що організатори “сформулювали питання так, як вважали за потрібне”. Загалом, за його словами, вони не мали на меті охопити референдумом усі українські ВНЗ та опитати всіх студентів України. “Метою було провести експеримент, аби мати більше вагомих аргументів у діалозі із владою щодо, зокрема, рівня студентських стипендій”, - сказав А.ЧЕРНИХ.

Організатори відкинули закиди у замовному характері цієї акції з боку влади та звинувачення у тому, що референдум мав на меті своїми результатами продемонструвати начебто підтримку студентами ініційованого Міністерством освіти нового законопроекту “Про вищу освіту”.

Відповідаючи на запитання, чому саме міністерство своїми листами запрошувало на референдум і закликало адміністрації кожного ВНЗ сприяти у проведенні референдуму, А.ІГНАТОВИЧ сказав, що Міносвіти не запрошувало, а інформувало ВНЗ про цей захід. За його словами, студентські організації не мають права керувати адміністраціями своїх ВНЗ. Вказівки керівництву кожного навчального закладу може давати лише міністерство, тому саме воно й розіслало такі листи.

Він також додав, що запитання на референдум були готові вже 6 жовтня, вони були у вільному доступі в Інтернеті, і всі охочі могли запропонувати свої зауваження. Однак, за словами А.ІГНАТОВИЧА, лише в останній день перед проведенням опитування з’явились критичні оцінки стосовно того, як вони сформульовані.

Відповідаючи на запитання про те, що низка провідних університетів, зокрема, Національний університет ім. Шевченка, Національний університет “Києво-Могилянська академія” відмовились проводити цей захід, мотивуючи це його маніпулятивністю, а деякі з них взагалі не знали про плани його проведення, А.ЧЕРНИХ наполіг на тому, що про намір провести референдум були поінформовані усі ВНЗ, та назвав брехнею заяви керівників ВНЗ про їхню непоінформованість.