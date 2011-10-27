Україна не оспорюватиме в міжнародних судах газові угоди з Росією

Україна більше не планує оспорювати в міжнародних судах газові угоди з Росією, підписані в січні 2009 року.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО виданню «Коммерсант-Украина»(№175 від 27 жовтня).

«Ми мінятимемо діючі договори виключно в ході переговорів», - сказав Ю.БОЙКО, пояснивши таке рішення «стратегічним характером відносин з Росією».

Зараз переговори між Україною і Росією ведуться в конструктивнішому руслі, і, за словами прес-секретаря прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, сторони «дуже близькі до остаточного результату». «Коментувати можливі домовленості ми не будемо, щоб не нашкодити», - додав він.

За інформацією видання, НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» розробили декілька сценаріїв перегляду угод. «Росія стурбована технологічним станом нашої газотранспортної системи, і один з варіантів перегляду контрактів - створення на її базі консорціуму», - сказало високопоставлене джерело видання в Міненерго. Ще один варіант - інтеграція України в Митний союз. Від зниження цін на газ в обмін на здешевлення транзиту, а також від домовленостей щодо Чорноморського флоту сторони, за словами співрозмовника відмовилися. «Зараз йдеться про політичне рішення на вищому рівні. Воно з`явиться найближчим часом», - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів з цього питання.

Прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна платить за російський газ більше, ніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.

Російська сторона сказала, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВІЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.

9 вересня в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ назвав пропагандою заяви про високу ціну на газ для України порівняно з іншими країнами Європи.

«Залишаться непорушними речі: завжди газова співпраця здійснюється на основі формули; формула має універсальний характер. Причому вона стосується і України, й інших країн. Розмови про те, що «ми платимо більше, ніж інші держави», ні на чому не ґрунтуються. Це чистої води пропаганда», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. «Україна платить за тією самою формулою, і платить гроші, відповідні тим грошам, які платять інші європейські споживачі», - додав він.

11 жовтня ц.р. було винесено вирок Юлії ТІМОШЕНКО, який у Європі назвали політично мотивованим. Після цього європейська сторона скасувала візит В.ЯНУКОВІЧА до Брюсселя, запланованого на 20 жовтня.

12 жовтня міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна веде конструктивний діалог з ВАТ «Газпром» щодо перегляду газових контрактів від 2009 року, незважаючи на обвинувальний вирок колишньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час укладання цих документів.

Як зазначив сьогодні голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, перших результатів переговорів з Україною щодо угод у газовій сфері не варто чекати раніше листопада.