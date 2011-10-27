Лише троє з 14 голів фракцій Київради готові оприлюднити свої доходи

Із 14 голів депутатських фракцій у Київраді лише троє погодилися оприлюднити свої декларації про доходи у відповідь на запит Укрінформу.

Зокрема, голова депутатської фракції "Сильна Україна" Лев Парцхаладзе вказав, що одержав у 2010 році доходів на суму 3 млн 287 тис. 57 грн; депутатської групи "Соціальна справедливість" Алла Шлапак - 26 тис. 649 грн; депутатської фракції "Громадський актив Києва" Олександр Пабат - 164 тис. 192 грн.

При цьому О.Пабат зазначив, що, згідно з ч.1 ст.6 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", він виконує свої депутатські обов`язки на громадських засадах. "Проте я особисто підтримую публічність і прозорість представників влади будь-якого рівня", - сказав депутат.

Ще троє народних обранців відмовилися надати відомості про доходи. В їх числі голови депутатських фракцій "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина" - Тетяна Меліхова, "Столичні реформи" - Юрій Дмитрук та "Народна партія" - Валерій Мошенський. Своє рішення вони аргументували посиланням на ту ж таки ст.6 Закону "Про статус депутатів місцевих рад". Мошенський на додачу висловив думку, що така інформація, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", є конфіденційною.

Інші вісім керівників фракцій Київради взагалі не відповіли на інформаційний запит.

Проігнорували пропозицію оприлюднити свої доходи очільники фракції "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка" - Віталій Кличко, фракції Партії регіонів - Олексій Омельяненко, фракції "Блок Миколи Катеринчука" - Олексій Резніков, фракції "Республіка Київ" - Денис Москаль, фракції "Кияни" - Борис Дробот, фракції "Відродження Києва" - Микола Лук`янюк, фракції "Спортивний Київ" - Віктор Грінюк.