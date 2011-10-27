Луценко пропонує викликати до суду «95 квартал»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО звинувачує Генеральну прокуратуру у намірах порушити кримінальні справи проти свідків, які дали свідчення на його користь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час судового засідання.

«Готується помста за свідчення МАКСИМЦЮ (Ярослав МАКСИМЕЦЬ, один зі свідків в судовому процесі у справі Ю.ЛУЦЕНКА, який дав свідчення на користь екс-міністра – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він додав, що, за його інформацією, зараз Генеральна прокуратура намагається витребувати документи та різноманітні дані на Я.МАКСИМЦЯ з метою порушити проти нього кримінальну справу.

Також сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО вкотре заявив, що на святкування Дня міліції за часів, коли він працював міністром внутрішніх справ, не були витрачені державні кошти. У зв’язку з цим він запропонував викликати до суду артистів «95 кварталу», які, за його словами, також можуть це підтвердити.

На запитання судді Сергія ВОВКА, чи варто цю заяву сприймати як клопотання, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Звісно».