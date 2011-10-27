Чи справляються українські ЗМІ зі своїми функціями (опитування)

Громадянське суспільство і ЗМІ «довиховують» один одного, вважають українські журналісти.

Журналіст Віталій ПОРТНИКОВ під час експертного опитування LB.uaпро роль засобів масової інформації в житті суспільства відзначив, що «медіа можуть стати саме тим майданчиком, де обговорюватиметься не лише поточний стан справ, а й те, що потрібно буде робити, коли саме від суспільства насправді залежатиме ситуація в країні». За його словами, цей час прийде тоді, коли влада в країні відчує свою підзвітність суспільству. «Коли до політичних партій ставитимуться не як до футбольних команд, а як до тих, чию діяльність потрібно контролювати. Зокрема, реагуючи на повідомлення в медіа», - вважає В.ПОРТНИКОВ.

На думку його колеги, ведучого «Свободи слова» на ICTV Андрія КУЛИКОВА, сьогодні медіа в Україні не справляються зі своїми функціями. «Ми не виконуємо - в більшості своїй - функцію посередника між громадянами країни, яку мають виконувати ЗМІ. Ми більш-менш справляємося з посередництвом між тими, хто керує країною, та рештою громадянами. Правда, в один бік – від влади до тих, ким вона керує. А ось ролі інформатора для людей із різних регіонів, людей найманої праці про життя інших людей найманої праці, у нас поки що немає. Але в Україні достатньо активних журналістів і керівників ЗМІ, в суспільстві зростає розуміння необхідності таких медіа. Отже з часом, думаю, ситуація зміниться на краще», - сказав А.КУЛИКОВ.

Соня КОШКІНА - шеф–редактор Інтернет-порталу LB.ua, у свою чергу, висловила думку, що громадянське суспільство в Україні і ЗМІ один одного «довиховують». «Чи можуть існувати вільні медіа в умовах обмежень свобод в країні? Чи можуть у вільній країні, в зрілому громадянському суспільстві процвітати сковані медіа? Відповідь – ні. Але це – кажучи про держави старої демократичної традиції. Тоді як в Україні медіа, особливо нові, – електронні, є серйозним інструментом формування громадянського суспільства. І чим сильніше «міцніє» громадянське суспільство, тим більше «кисню» одержують ЗМІ. І це – одна з «прикмет нашого часу». Як і те, що вітчизняні медіа не просто транслюють певні сенси, самостійно їх генерують», - відзначила С.КОШКІНА.

«Разом з новими сенсами генеруються і нові форми. Особливо – в Інтернеті. Аудиторії є з чого вибрати. Надати їй максимально широку можливість такого вибору – завдання сучасних медіа», - вважає шеф-редактор Інтернет-порталу LB.ua, який 27 жовтня святкує своє дворіччя.