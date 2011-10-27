Наливайченко хоче донести до Януковича, що момент - принциповий

Партія “Наша Україна” збере підписи під зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням усунути всі перешкоди для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України” із посиланням на голову політради партії Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Він повідомив, що парламентська група партії «Наша Україна» внесе на розгляд Верховної Ради проект постанови на підтримку укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Ми розпочинаємо збір підписів народних депутатів під зверненням до Президента України з вимогою усунути усі перешкоди до підписання Угоди про асоціацію з ЄС у цьому році», – заявив політик.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, сьогодні для України – принциповий момент у реалізації європейського вибору. Він переконаний, що укладання угоди про асоціацію з ЄС – це важливий крок до повернення в спільноту європейських народів і виходу з «буферної зони» пострадянського простору, що підконтрольна Москві.

«По суті, це питання цивілізаційного вибору між свободою і диктатурою, повагою до прав людини і беззаконням влади, європейськими стандартами життя і нинішніми пострадянськими злиднями», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик підкреслив, що тільки рішуча позиція українського суспільства, усіх проєвропейських громадських і політичних сил змусять владу не відступити від шляху європейської інтеграції.

«Європейський вибір має отримати виразну підтримку в українському парламенті», - вважає він.