Янукович завтра їде до Львова

Завтра, 28 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Акредитацію проводить прес-служба Львівської ОДА за тел.: (032) 261-22-07, (094) 993-31-00, (068) 540-00-07.

Як повідомили УНІАН поінформовані джерела, В.ЯНУКОВИЧ має намір оглянути нові зразки продукції Львівського автобусного заводу, а також відвідати Львівський стадіон до Євро-2012, офіційне відкриття якого заплановане на 29 жовтня.

Представники політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі Львівщини (КОД), сьогодні у Львові заявили, що мають намір зустріти В.ЯНУКОВИЧА акціями протесту під гаслом «Янукович – червона картка України».