БЮТ: справу ЄЕСУ давно закрили

У партії «Батьківщина» наголошують, що існує рішення Верховного Суду України стосовно закриття справ проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Так у прес-службі партії «Батьківщина» прокоментували інтерв’ю колишнього заступника Генпрокурора України Миколи ОБІХОДА, в якому він стверджує, що Верховний Суд начебто ніколи не закривав справи стосовно очолюваної Ю.ТИМОШЕНКО корпорації ЄЕСУ.

«В існуванні рішення Верховного Суду України про закриття справ проти Юлії ТИМОШЕНКО може переконатися кожен, прочитавши його у різних засобах масової інформації», – йдеться у повідомленні.

У «Батьківщині» нагадують, що повний текст рішення двох палат Верховного Суду від 11 листопада 2005 року розміщений на багатьох інтернет-сайтах, зокрема, і на сайті «Батьківщини».

Прес-служба наголошує, що у резулятивній частині цього рішення зазначено, що кримінальні справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО обґрунтовано і відповідно до чинного законодавства закриті за відсутністю складу злочину.

«Чинні прокурори, як уже давно очевидно, керуються у своїй діяльності якимось специфічним «понятійним правом», яке немає нічого спільного із правосуддям. Тепер у відпрацюванні політичного замовлення до них долучилися колишні прокурори часів КУЧМИ (Леоніда КУЧМИ, екс-президента України (1994-2005))», – зазначено у повідомленні.

В інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» М.ОБІХОД, відповідаючи на запитання щодо закриття справ Верховним судом заявив: «Звідки ви це взяли? Ніколи не існувало рішення Верховного суду про закриття справ ТИМОШЕНКО або про підтвердження законності рішень Генеральної прокуратури про їх припинення».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. Цей вирок викликав надзвичайний резонанс у світі. Заяви про його політичну мотивованість зробили представники більшості країн.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу – за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

Пізніше, 20 жовтня, Генеральна прокуратура скасувала постанову про закриття кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів, ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків корпорацією «Єдині енергетичні системи України» і приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Водночас Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

У ГПУ вважають, що постанова колишнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА про закриття цієї справи, а також рішення суду, винесені «без повного всебічного розслідування, тобто поспішно і невмотивовано».