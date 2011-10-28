Кириленко: Влада діє за конспектами Берії

Негайно надати потрібну медичну допомогу Юрію Луценку вимагає лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко, повідомляє прес-служба партії.

«Ми вимагаємо припинити знущання над Юрієм Луценком й надати йому необхідну медичну допомогу», - заявив політик.

За словами В’ячеслава Кириленка, відмовляючи у необхідній медичні допомозі Юрію Луценку, влада діє за конспектами Лаврентія Берії.

«Безглузді звинувачення, безпідставне утримання під вартою, знущання над ув’язненим – є вагомим підтвердженням цьому», - зазначив політик.

Лідер партії «За «Україну!» повідомив, що народні депутати від партії «За Україну!» звернуться з проханням до правозахисної організації «Міжнародна амністія» втрутитися в ситуацію із Юрієм Луценком.