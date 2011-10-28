За можливість випити шампанського з Януковичем просять 6 тисяч

В Україні — нова афера. Як пише газета "Сегодня", підприємцям по всій країні дзвонять невідомі і пропонують за 3,5—7 тисяч гривень купити пропуск на концерт гурту Roxette, який пройде в Києві 6 грудня в Палаці «Україна». Там нібито будуть президент і прем'єр, і ті, хто не пошкодує 7 тисяч, сядуть ближче до Януковича. Ті, хто дзвонить представляються то агентством, то Анастасією Григорівною, то Оксаною Миколаївною. Інформація про захід теж відрізняється — одним говорять про святкування Дня Збройних сил, другим — про неформальну зустріч керівництва країни з бізнесом на концерті Roxette. Відзначимо, що Roxette дійсно виступить у столиці 6 грудня, але в Палаці спорту, а дату святкування Дня Збройних сил поки не знають навіть у Міноборони, але кажуть, що торжества пройдуть у Будинку офіцерів.

Розшукавши номер мобільного аферистки (або однієї з них), кореспондент представився бажаючим купити 5 квитків ближче до Януковича і Азарова. «З президентом і всім Кабміном можна буде випити шампанського, — заторохтіла дівчина, що представилася главою оргкомітету Оксаною Миколаївною Левченко. — Це буде зустріч без краваток. Одне запрошення коштує 6360 гривень. Можна буде вирішити будь-які питання. За запрошенням потрібно буде під'їхати на Шовковичну, 3, до комітетів Верховної Ради».

На інформацію про аферистів вже відреагували прес-секретарі президента і прем'єра. Так, спікер Януковича Дарина Чепак сказала: «Звичайно, це афера. Ніхто з Адміністрації президента нічим подібним не займається. Цим повинна зайнятися СБУ». А прес-секретар Азарова Віталій Лук’яненко пообіцяв, що правоохоронцям буде доручено вжити заходів.