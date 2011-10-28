Нардепам рекомендують переголосувати закон на обмеження реклами сигарет

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення роботи Верховної Ради України пропонує голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ скасувати Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів».

Про це йдеться в офіційному листі голови Регламентного комітету ВР Володимира МАКЕЄНКА (фракція Партії регіонів) на ім’я голови парламенту В.ЛИТВИНА, копія якого є у розпорядженні УНІАН.

«З метою вирішення ситуації, що склалася, може бути доцільним рекомендувати Верховній Раді в порядку виключення скасувати результати голосування за проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» (№5164) у другому читанні та в цілому», – йдеться у листі.

За скасування закону і за повторне голосування за цей документ виступають і інші члени Регламентного комітету Верховної Ради України.

«Як перший заступник голови комітету з питань Регламенту – тобто процедури, яка повинна бути дотримана при прийнятті законів – хочу наголосити, що найкращим виходом з ситуації, яка склалася із цим законом, є повернення його на повторне друге читання, і уже з дотриманням норм регламенту прийняти його. Саме такий варіант дій дозволить парламенту зберегти своє обличчя в цій ситуації», - вважає перший заступник голови Регламентного комітету ВР Сергій САС (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

З ним погоджується і його колега по комітету, заступник голови депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир КАПЛІЄНКО: «Порушення Регламенту, й зокрема ст. 121, які відбулися під час голосування цього закону в другому читанні є недопустимими. Закон варто переголосувати».

Комітет пропонує згідно із п.5 ст.123 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» повернути закон на доопрацювання профільному комітету – Комітету з питань свободи слова та інформації.

Раніше про необхідність суттєвого доопрацювання і винесення на повторне друге читання даного закону заявляло також Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Нагадаємо, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» був прийнятий 22 вересня 2011 р., однак він досі не підписаний головою Верховної Ради України і не направлений до Адміністрації Президента України. Одна з причин – суперечки навколо трактування пункту 2 закону, який давав нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.