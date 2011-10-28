«Фокус» назвав 100 найвпливовіших жінок України

Журнал «Фокус» представив рейтинг 100 найвпливовіших жінок України. Перше місце рейтингу п`ятий рік поспіль посідає екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Майже чверть списку найвпливовіших жінок України – представниці влади і правлячої партії, повідомляє Фокус.ua. Це пояснюється, в першу чергу, жорсткою вертикаллю, яку вибудовує глава держави. При цьому наближеність до Віктора ЯНУКОВИЧА багато в чому визначає ступінь впливовості «політичних» пані.

Показовим винятком є втрата позицій Ганною ГЕРМАН – з торішнього другого місця вона скотилася на восьме. Водночас сестра Сергія ЛЬОВОЧКІНА Юлія, депутат від Партії регіонів, навпаки, піднялася на дві позиції – з дев`ятого на сьоме місце. Також посилили свій вплив депутат Тетяна БАХТЄЄВА, представник Президента в Конституційному Суді Олена ЛУКАШ і перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Зокрема, перша десятка рейтингу виглядає таким чином:

1. Лідер ВО «Батьківщина», колишній прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

2. Перший заступник глави Адміністрації Президента, представник Президента України в Кабінеті міністрів України Ірина АКІМОВА.

3. Голова Фонду АнтиСНІД Олена ПІНЧУК.

4. Радник Президента України, представник Президента в Конституційному Суді Олена ЛУКАШ.

5. Народний депутат України від Партії регіонів Тетяна БАХТЄЄВА.

6. Секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.

7. Народний депутат від Партії регіонів Юлія ЛЬОВОЧКІНА.

8. Радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Ганна ГЕРМАН.

9. Головний редактор Інтернет-видання «Українська правда» Олена ПРИТУЛА.

10. Власниця «ТА Груп», президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія ТІГІПКО.

Проривом цього року видання називає Світлану ВОЙЦЕХОВСЬКУ, керівника секретаріату політичної партії «Фронт Змін», яка в списку найвпливовіших жінок піднялася на 48 позицій і посіла 31-е місце.

Важливою тенденцією рейтингу стало посилення жіночого впливу в бізнесі: якщо в 2010 році власниками і менеджерами структур і підприємств були лише 18 учасниць, то в 2011 році своїми комерційними успіхами можуть похвалитися 28 українок.