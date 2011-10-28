Азаров пред'явив претензію вчителям за яєчню на Вічному вогні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що школа має прищеплювати учням моральні цінності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками Третього всеукраїнського з`їзду працівників освіти.

«Чи могло нам прийти в голову ще кілька років тому, що на Вічному вогні смажитимуть яєчню? Це я до вас, вчителів, звертаюся. Цей випадок став каталізатором обговорення в суспільстві, кого ми ростимо... Мені моторошно і страшно», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив, що разом з необхідністю вирішення питань технічного переоснащення шкіл, підвищення зарплати вчителям та інших він виступає за те, щоб школи відновлювали моральні цінності в суспільстві.

На думку М.АЗАРОВА, Україна ніколи не стане розвиненою країною, якщо ці питання не буде вирішено.