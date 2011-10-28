Янукович прибув до Львова
12:55, 28 жовтня 2011Політика
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А протестувальники розійшлися...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Львова з робочою поїздкою.
Як передає кореспондент УНІАН, літак Президента приземлився на військовому летовищі.
В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з реконструкцією Львівського аеропорту і вирушить інспектувати євростадіон «Арена-Львів», де також дасть прес-конференцію для ЗМІ.
Також В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Львівський автобусний завод.
Акція опозиційних сил, яка сьогодні вранці проходила біля Львівського автобусного заводу, завершилася, її учасники розійшлися, не очікуючи на приїзд В.ЯНУКОВИЧА.
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