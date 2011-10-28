Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Львова з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, літак Президента приземлився на військовому летовищі.

В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з реконструкцією Львівського аеропорту і вирушить інспектувати євростадіон «Арена-Львів», де також дасть прес-конференцію для ЗМІ.

Також В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Львівський автобусний завод.

Акція опозиційних сил, яка сьогодні вранці проходила біля Львівського автобусного заводу, завершилася, її учасники розійшлися, не очікуючи на приїзд В.ЯНУКОВИЧА.